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Сегодня, 20:05

Ломбертс рассказал, по чему в России скучает больше всего

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, по чему в России он скучает больше всего.

— Чего тебе не хватает из России?

— Чувства, что тебе позволено больше...

— Поясни.

— Здесь если я превышаю скорость, меня сразу оштрафуют, отнимут права. А в России в те годы, я чувствовал: окей, я плачу и все хорошо. Но не только это, — цитирует Ломбертса Sport24.

— А что еще?

— В Петербурге... столько хороших ресторанов. Вся моя жизнь была там. Все было рядом. Все меня благодарили за то, что я сделал для клуба. Но это была моя работа. Меня там очень уважают. И я очень скучаю. Я бы мог жить там до конца моих дней. Но для моей жены это сложно. Ее семья здесь, моя семья здесь. Мои дети здесь ходят в школу. Но однажды... я надеюсь вернуться на более долгий период. Посмотрим.

Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он четырежды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны. Также он выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в составе сине-бело-голубых.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-28-lomberts-chego-ne-khvatayet-iz-rossii-chuvstva-chto-tebe-pozvoleno-bolshe-yaby-mog-zhit-v-peterburge-do-kontsa-dney
Николас Ломбертс
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