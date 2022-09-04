Веденеев: «Зенит» сейчас не в оптимальном состоянии, так что в Москве должна быть ничья»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча команды со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

«Я уже как-то говорил о том, что команды, в которых работают иностранные тренеры, никогда не играют от обороны. Сейчас в «Спартаке» нет защитников, которые «косячили», так что нет и боязни, что много пропустят. Поэтому красно-белые пойдут вперед, игра должна быть обоюдоострая. А если кто-то забьет быстрый гол, то будет еще интереснее. Вообще я думаю, что должна быть ничья, потому что «Зенит» сейчас не в оптимальном состоянии и не в оптимальном составе», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября и начнется в 20.00 (мск). Петербуржцы с 17 очками лидируют в турнирной таблице, у красно-белых на счету 16 очков.