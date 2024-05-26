Экс защитник «Зенита» Веденеев: «Выиграли бы и без ошибки Песьякова»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился эмоциями от развязки чемпионата России по футболу, победителем которого стала команда Сергея Семака.

«Решающий матч тренеры «Зенита» вдруг в два нападающих решили играть. Возможно, давление на центральную зону обороны и сказалось, у «Ростова» слабый центральный защитник. Ну и в конечном итоге погода жаркая, надо же пахать, бегать. Они так двигаются хорошо, но защитники слабые. Ну и вратарь уже второй гол привез, ошибся. Хотя, я думаю, что «Зенит» и так бы забил без этой ошибки. У «Ростова» тоже нападающего хорошего нет, с вратарем проблемы. Песьяков начал привозить, его уже не ставили, не знаю, почему вдруг решили дать сыграть с «Зенитом», — сказал Веденеев «РБ Спорт».

Первое место в чемпионате России шестой раз подряд занял «Зенит», вторым впервые в своей истории стал «Краснодар», а «Динамо» второй раз за три сезона завоевало бронзовые медали.