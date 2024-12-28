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Сегодня, 14:42

C Зобнина взыскали задолженность по взносам за капремонт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Суд взыскал задолженность с полузащитника «Спартака» Романа Зобнина по взносам на капитальный ремонт, сообщает в Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Мировой судья судебного участка №?160 района Покровское-Стрешнево города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Зобнина задолженности по взносам на капитальный ремонт», — говорится в заявлении.

Сумма, которую взыскали с 30-летнего футболиста, не уточняется.

В текущем сезоне Зобнин сыграл за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://t.me/moscowcourts/5593
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Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
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