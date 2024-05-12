Цаллагов назвал сильнейшую команду РПЛ на данный момент

Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

«Пусть победит сильнейший. Кто сейчас является таковым? Пока «Динамо». Потому что в таблице идет выше. Но специально я не слежу за играми своих бывших команд, потому что много своих матчей, переездов. Надо своих соперников изучать. Но какие-то матчи я видел», — цитирует Цаллагова «Евро-Футбол.Ру».

После 28 туров «Динамо» (53 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).