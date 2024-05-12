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12 мая, 23:10

Цаллагов назвал сильнейшую команду РПЛ на данный момент

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

«Пусть победит сильнейший. Кто сейчас является таковым? Пока «Динамо». Потому что в таблице идет выше. Но специально я не слежу за играми своих бывших команд, потому что много своих матчей, переездов. Надо своих соперников изучать. Но какие-то матчи я видел», — цитирует Цаллагова «Евро-Футбол.Ру».

После 28 туров «Динамо» (53 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Ибрагим Цаллагов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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