Цаллагов прокомментировал заявление, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита»

Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов отреагировал на заявления, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита». Футболист играл за сочинский клуб с 2019 по 2023 год.

— Клуб называли фармом «Зенита», да и сейчас продолжают. Вас ведь тогда реально целая толпа из Питера приехала.

— Честно, не очень понимаю про фарм. Мы побеждали «Зенит»? Побеждали. Да, из «Зенита» в «Сочи» в какой-то момент пришло много игроков. Но кто откажется от качественных футболистов? Я лично всегда выходил на «Зенит» с особой мотивацией, — цитирует Цаллагова Sport24.

После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24. «Сочи» (10) идет на 16-й строчке.