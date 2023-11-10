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РПЛ

Сегодня, 11:53

Цаллагов прокомментировал заявление, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов отреагировал на заявления, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита». Футболист играл за сочинский клуб с 2019 по 2023 год.

— Клуб называли фармом «Зенита», да и сейчас продолжают. Вас ведь тогда реально целая толпа из Питера приехала.

— Честно, не очень понимаю про фарм. Мы побеждали «Зенит»? Побеждали. Да, из «Зенита» в «Сочи» в какой-то момент пришло много игроков. Но кто откажется от качественных футболистов? Я лично всегда выходил на «Зенит» с особой мотивацией, — цитирует Цаллагова Sport24.

После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24. «Сочи» (10) идет на 16-й строчке.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594570-tsallagov-o-sochi-kak-farme-zenita-ne-ochen-ponimayu-transfery-kto-otkazhetsya-ot-kachestvennykh-futbolistov
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