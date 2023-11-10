Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:23

Цаллагов: «Звонит Бекиич и говорит: «Слышь, не балуйся там!»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов рассказал историю про тренера Курбана Бердыева, у которого тренировался в «Сочи» и «Рубине».
«Бердыев сначала объяснит, покажет, напомнит. Если не дойдет — начнет повышать голос. И тогда понимаешь: он же реально тебе это говорил! Был смешной эпизод. Впереди игра против «Зенита». Я принадлежал этому клубу, поэтому не мог участвовать. Решил по такому поводу плотно поужинать. Утреннее взвешивание показало пару лишних килограммов. Ну, как бы, что такого — все равно ведь не играю. А мне потом звонит Бекиич: «Слышь, не балуйся там! И что, что не играешь? Держи себя в тонусе!» — цитирует Sport24 Цаллагова.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594425-slysh-ne-baluysya-tam-futbolist-podelilsya-kuryeznoy-istoriyey-s-berdyyevym
Ибрагим Цаллагов
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Курбан Бердыев
0
Читайте также
Похищенного отца форварда «Ливерпуля» Диаса освободили
Село в Дагестане переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев: «В чемпионской гонке преимущество на стороне «Зенита»

Червиченко: «Самому «Ростову» очень выгодно совмещение постов Карпиным»