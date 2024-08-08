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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 17:53

Царукян: «Возможно, гегемония «Зенита» идет во вред лиге»

Алина Савинова
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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян поделился мыслями о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

«Они доминируют, на 2-3 головы сильнее любой команды. Возможно, это идет во вред лиге. Хотя в Европе есть, к примеру, «Манчестер Сити», доминируют во владении, в качестве каждого игрока, но и они могут проиграть. Хотя тот футбол, который ставит Гвардиола, — это эстетика, эталон командной игры, взаимодействий. Выходить против такого сильного соперника, добывать очки, проявлять себя — стимул для каждой команды», — приводит «РБ Спорт» слова Царукяна.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. На старте нового сезона РПЛ сине-бело-голубые выиграли все три матча и с 9 очками возглавляют турнирную таблицу.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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