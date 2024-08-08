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Сегодня, 21:27

Царукян: «Я — гражданин России, но выберу играть за сборную Армении»

Алина Савинова
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Имеющий российское гражданство полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян заявил, что хотел бы выступать за сборную Армении.

«Сборная Армении или сборная России? Выберу играть за сборную Армении. Я гражданин Российской Федерации, но в первую очередь — армянин. Россия очень большая, в плане инфраструктуры, развития футбола и спорта превосходит Армению. Армении футболисты нужнее, там дефицит, а в такой огромной стране, как Россия, с этим проблем нет», — цитирует Царукяна «РБ Спорт».

22-летний футболист выступает за нижегородскую команду с января этого года. Он провел 8 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, отметившись 1 голом.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Нижний Новгород
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