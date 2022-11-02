CAS 21 ноября рассмотрит апелляции восьми российских клубов на решение ФИФА по легионерам

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Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении выступающих в стране иностранных игроков, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт CAS.
По данным источника, слушания по этому делу пройдут в понедельник, 21 ноября 2022 года. Апелляцию на решение ФИФА подали «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Локомотива», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».
21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.
2 мая УЕФА решил отстранить российские клубы и сборные от международного сезона-2022/23. Таким образом, команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022 и в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
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