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Сегодня, 01:27

CAS обязал «Краснодар» выплатить «Буде-Глимту» 3,4 миллиона евро за трансфер Ботхейма. Норвежец не сыграл ни одного матча

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик Ботхейм.
Фото AFP
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«Краснодар» грозит трансферный бан от ФИФА по делу нападающего Эрика Ботхейма. Как сообщает AN.no, спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апеляцию российского клуба.

В декабре 2021 года «Краснодар» купил норвежского форварда у «Буде-Глимта» за 6 миллионов евро. Оплата за переход была разбита на два транша по 3 миллиона евро. В мае 2022-го Ботхейм в одностороннем контракте расторг контракт и покинул Россию, не сыграв ни одного матча. Вторую часть за трансфер российский клуб так и не выплатил.

В январе 2023 года «Буде-Глимт» обратился в ФИФА, после чего «Краснодар» обязали выплатить 2,9 миллиона евро и пеню в размере 0,5 миллиона евро, однако российский клуб решил обратиться в CAS.

Эрик Ботхейм. В ФИФА сообщили, что решение по выплатам «Краснодаром» Ботхейму пока не окончательное
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Эрик Ботхейм
Футбол
ФК Буде-Глимт
ФК Краснодар
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