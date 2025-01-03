CAS обязал «Краснодар» выплатить «Буде-Глимту» 3,4 миллиона евро за трансфер Ботхейма. Норвежец не сыграл ни одного матча

«Краснодар» грозит трансферный бан от ФИФА по делу нападающего Эрика Ботхейма. Как сообщает AN.no, спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апеляцию российского клуба.

В декабре 2021 года «Краснодар» купил норвежского форварда у «Буде-Глимта» за 6 миллионов евро. Оплата за переход была разбита на два транша по 3 миллиона евро. В мае 2022-го Ботхейм в одностороннем контракте расторг контракт и покинул Россию, не сыграв ни одного матча. Вторую часть за трансфер российский клуб так и не выплатил.

В январе 2023 года «Буде-Глимт» обратился в ФИФА, после чего «Краснодар» обязали выплатить 2,9 миллиона евро и пеню в размере 0,5 миллиона евро, однако российский клуб решил обратиться в CAS.