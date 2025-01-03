CAS обязал «Краснодар» выплатить «Буде-Глимту» 3,4 миллиона евро за трансфер Ботхейма. Норвежец не сыграл ни одного матча

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«Краснодар» грозит трансферный бан от ФИФА по делу нападающего Эрика Ботхейма. Как сообщает AN.no, спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апеляцию российского клуба.
В декабре 2021 года «Краснодар» купил норвежского форварда у «Буде-Глимта» за 6 миллионов евро. Оплата за переход была разбита на два транша по 3 миллиона евро. В мае 2022-го Ботхейм в одностороннем контракте расторг контракт и покинул Россию, не сыграв ни одного матча. Вторую часть за трансфер российский клуб так и не выплатил.
В январе 2023 года «Буде-Глимт» обратился в ФИФА, после чего «Краснодар» обязали выплатить 2,9 миллиона евро и пеню в размере 0,5 миллиона евро, однако российский клуб решил обратиться в CAS.