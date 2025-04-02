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2 апреля, 15:40

CAS признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

Сергей Ярошенко
Матиас Норманн.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Спортивном суде Лозанны (CAS) завершилось рассмотрение апелляции на решение суда ФИФА в деле бывшего футболиста «Ростова» и «Динамо» Матиаса Норманна, сообщает пресс-служба донского клуба.

Суд подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом», обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию. Отмечается, что CAS отклонил апелляции футболиста и «Аль-Раед» в полном объеме.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА и подали иск на футболиста в CAS.

Норвежец играл в РПЛ с 2019 по 2023 год. За «Ростов» он провел 56 матчей, в которых забил 2 гола и отад 8 результативных передач. За «Динамо» на его счету 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: Telegram-канал «Ростова»
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Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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