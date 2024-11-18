CAS удовлетворил иск тренера «Зенита» Тимощука к Украинской ассоциации футбола

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, который подавал апелляцию на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Заседание по иску 45-летнего специалиста прошло 22 апреля. Отмечается, что в пресс-службе «Зенита» подтвердили эту информацию.

В сентябре 2023 года УАФ сообщила, что экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишить его всех титулов на национальном уровне. Тимощук провел в составе сборной Украины рекордные 144 матча и забил 4 гола.

В феврале 2017 года трехкратный чемпион Украины получил тренерскую лицензию класса PRO. В этом же году он вошел в тренерский штаб «Зенита».