CAS удовлетворил иск тренера «Зенита» Тимощука к Украинской ассоциации футбола

Сегодня, 18:04
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, который подавал апелляцию на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Заседание по иску 45-летнего специалиста прошло 22 апреля. Отмечается, что в пресс-службе «Зенита» подтвердили эту информацию.
В сентябре 2023 года УАФ сообщила, что экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишить его всех титулов на национальном уровне. Тимощук провел в составе сборной Украины рекордные 144 матча и забил 4 гола.
В феврале 2017 года трехкратный чемпион Украины получил тренерскую лицензию класса PRO. В этом же году он вошел в тренерский штаб «Зенита».
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|37
|2
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|36
|3
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|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
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|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
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Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
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Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
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Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)