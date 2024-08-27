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Сегодня, 17:24

CAS в сентябре рассмотрит заявление «Вест Хэма» против ЦСКА и ФИФА

Алина Савинова
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Спортивный арбитражный суд 26 сентября рассмотрит иск, который «Вест Хэм» подал против ЦСКА и ФИФА, сообщается на официальном сайте CAS.

В августе 2022 года генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» полностью не рассчитался за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича, который перешел из российского в английский клуб летом 2021 года. 3 апреля 2023-го палата по разрешению споров ФИФА обязала лондонцев выплатить задолженность перед ЦСКА. Позже «Вест Хэм» обратился в CAS, однако тот отклонил апелляцию.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя за команду 108 матчей, в которых он забил 33 мяча и отдал 21 результативную передачу. На данный момент 26-летний полузащитник является игроком итальянского «Торино».

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
ФИФА
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