CAS вынесет решение по апелляции «Зенита» на решение о дисквалификации игроков к 3 марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции «Зенита» о дисквалификации трех игроков команды по итогам домашнего матча FONBET Кубка России против московского «Спартака» 3 марта, сообщает ТАСС.

«Насчет процедуры ФК «Зенит» против Российского футбольного союза (РФС), которая находится на рассмотрении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в Швейцарии, доводим до вашего сведения, что стороны договорились об ускоренной процедуре и что окончательное решение будет вынесено к 3 марта 2023 года. По согласованию сторон дело будет решать единоличный арбитр на основании письменных представлений сторон, без проведения слушания», — приводит слова пресс-службы суда ТАСС.

Матч «Зенит» — «Спартак» в FONBET Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»). КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.