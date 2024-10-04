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Сегодня, 18:28

CAS зарегистрировал иск Федотова к ЦСКА о выплате денежной компенсации

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) ответили на запрос «СЭ» о регистрации иска тренера Владимира Федотова к ЦСКА о выплате денежной компенсации.

«23 сентября 2024 года Спортивный арбитражный суд зарегистрировал следующую процедуру апелляционного арбитража: Владимир Федотов против ПФК ЦСКА. Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии. Никакой дополнительной информации пока нет», — сказали «СЭ» в пресс-службе суда.

Ранее Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ЦСКА. РФС также обязал ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Владимир Федотов (тренер)
ФК ЦСКА (Москва)

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