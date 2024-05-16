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Сегодня, 14:39

CAS зарегистрировал иск московского «Динамо» к Норманну

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск московского «Динамо» к бывшему футболисту команды норвежцу Матиасу Норманну и клубу «Аль-Раед». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал следующие арбитражные процедуры в связи с этим делом: Матиас Норманн против «Динамо», «Динамо» против Матиаса Нормана и «Аль-Раеда», «Аль-Раед» против «Динамо». Дела будут рассматриваться совместно и переданы одной и той же коллегии арбитров. Дата слушания будет опубликована на сайте позднее», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, 3 марта, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ», что жалоба бело-голубых на действия футболиста удовлетворена в палате ФИФА. А 13 мая функционер сообщил о подаче апелляции в CAS на решение по Норманну, так как москвичи хотят получить большую сумму денег за расторжение соглашения с норвежцем, который самовольно покинул Россию летом 2023 года.

Норманн объяснил свой поступок боязнью за жизнь после атаки дронов на «Москва-Сити», однако затем практически сразу подписал контракт с клубом «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС
Матиас Норманн
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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