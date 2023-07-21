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Сегодня, 13:09

Чакыр вошел в обновленный состав ЭСК при президенте РФС

Сергей Разин
корреспондент
Джюнейт Чакыр.
Фото Global Look Press
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Бывший судья Джюнейт Чакыр вошел в обновленный состав экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза, сообщается на официальном сайте РФС.

Помимо 46-летнего турка, в обновленный состав комиссии вошли руководитель департамента судейства Милорад Мажич, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, менеджер судей ФНЛ Николай Иванов и руководитель судейского комитета Павел Каманцев (без права голоса).

Чакыр работал арбитром на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также судил финал Лиги чемпионов. В 2021 году он занял второе место в рейтинге лучших арбитров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В 2022 году Чакыр завершил судейскую карьеру.

Источник: https://rfs.ru/news/218615
РФС
Джюнейт Чакыр
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