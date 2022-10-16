Чалов догнал Дзагоева в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России

16 октября, 23:40
В матче 13-го тура чемпионата России ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2.
У красно-синих дублем отметился Федор Чалов, который забил 53-й и 54-й голы за ЦСКА в премьер-лиге.
В списке лучших снайперов армейской команды в высшем дивизионе лучший бомбардир сезона-2018/19 сравнялся с занимавшим четвертое место Аланом Дзагоевым. Чаще соперников красно-синих огорчали только Сейду Думбья, Сергей Семак и Вагнер Лав.
Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2004-2013
|
169
|
85
|
Сергей Семак
|
Россия
|
1994-2004
|
282
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
Федор Чалов
|
Россия
|
2016-н.в.
|
151
|
54
|
Алан Дзагоев
|
Россия
|
2008-2022
|
282
|
54
|
Владимир Кулик
|
Россия
|
1997-2001
|
140
|
49
|
Ахмед Муса
|
Нигерия
|
2011-2016, 2018
|
135
|
48
|
Зоран Тошич
|
Сербия
|
2010-2017
|
182
|
37
|
Ивица Олич
|
Хорватия
|
2003-2006
|
78
|
35
|
Сергей Игнашевич
|
Россия
|
2004-2018
|
381
|
35