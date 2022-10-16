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16 октября, 23:40

Чалов догнал Дзагоева в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забивает второй гол в ворота «Спартака» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России 16 октября 2022 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В матче 13-го тура чемпионата России ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2.

У красно-синих дублем отметился Федор Чалов, который забил 53-й и 54-й голы за ЦСКА в премьер-лиге.

В списке лучших снайперов армейской команды в высшем дивизионе лучший бомбардир сезона-2018/19 сравнялся с занимавшим четвертое место Аланом Дзагоевым. Чаще соперников красно-синих огорчали только Сейду Думбья, Сергей Семак и Вагнер Лав.

Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

2004-2013

169

85

Сергей Семак

Россия

1994-2004

282

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

Федор Чалов

Россия

2016-н.в.

151

54

Алан Дзагоев

Россия

2008-2022

282

54

Владимир Кулик

Россия

1997-2001

140

49

Ахмед Муса

Нигерия

2011-2016, 2018

135

48

Зоран Тошич

Сербия

2010-2017

182

37

Ивица Олич

Хорватия

2003-2006

78

35

Сергей Игнашевич

Россия

2004-2018

381

35

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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