Чалов назвал потрясающим сезон Головина в «Монако»

Сегодня, 09:15
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в разговоре с «СЭ» оценил сезон полузащитника «Монако» Александра Головина.
— Желаем ему здоровья, у него сейчас травма.
— Не приедет в сборную на матч с Белоруссией.
— Да. Но сезон у него выдался потрясающий. Правда, очень рады за него, — сказал Чалов «СЭ» на премии Winline Герои РПЛ.
В сезоне-2023/24 Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
В конце апреля Головин получил травму лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона. «Монако» занял второе место в чемпионате Франции и попал в групповой турнир Лиги чемпионов.