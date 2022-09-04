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4 сентября, 19:28

Чалов — о неназначенном пенальти на Мойзесе: «Каждый год, постоянно все трактовки меняются»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ поделился мнением о решении судьи Артема Любимова не назначать 11-метровый в ворота самарцев, несмотря на подсказку ВАР.

— Первый тайм получился непростой. Получили очень много контратак, — приводит Metaratings.ru слова Чалова. — Надо было быстрее двигать мяч, находить больше моментов и стараться решать игру в первом тайме. Во втором перестроились, стало больше моментов, зон. Что было в раздевалке? Это останется в раздевалке. Из хороших моментов не получалось забить, но хорошо, что выиграли. Игорь Дивеев у нас классно играет при стандартах — одно из наших орудий.

— Вы поняли, почему судья не поставил пенальти в стыке Бейла и Мойзеса в конце первого тайма?

— Каждый год, постоянно все трактовки меняются. Это невозможно комментировать. Судья общался с ВАР. Сейчас все, что угодно напишут — почему нет?

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья Любимов и ВАР Чистяков по-разному трактуют правила. Почему?

Источник: metaratings.ru
Федор Чалов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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