Чалов — о неназначенном пенальти на Мойзесе: «Каждый год, постоянно все трактовки меняются»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ поделился мнением о решении судьи Артема Любимова не назначать 11-метровый в ворота самарцев, несмотря на подсказку ВАР.

— Первый тайм получился непростой. Получили очень много контратак, — приводит Metaratings.ru слова Чалова. — Надо было быстрее двигать мяч, находить больше моментов и стараться решать игру в первом тайме. Во втором перестроились, стало больше моментов, зон. Что было в раздевалке? Это останется в раздевалке. Из хороших моментов не получалось забить, но хорошо, что выиграли. Игорь Дивеев у нас классно играет при стандартах — одно из наших орудий.

— Вы поняли, почему судья не поставил пенальти в стыке Бейла и Мойзеса в конце первого тайма?

— Каждый год, постоянно все трактовки меняются. Это невозможно комментировать. Судья общался с ВАР. Сейчас все, что угодно напишут — почему нет?

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