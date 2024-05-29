Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:17

Чалов: «Футболистам ЦСКА повезло еще два года играть с Акинфеевым»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал продление контракта вратаря Игоря Акинфеева.

«Мы поздравили Игоря с продлением контракта. На самом деле нам повезло, потому что мы можем еще понаблюдать за его игрой эти два года. Самое главное, чтобы со здоровьем было все хорошо. Я думаю, что он будет еще радовать такими сейвами и прекрасной игрой, как в матче с «Уралом». Во второй части меньше стал играть? Мы понимаем, что у него свои моменты, но он максимальный профессионал. Всегда хочет побеждать. Это передается команде», — приводит слова Чалова ТАСС.

24 мая ЦСКА продлил контракт с 38-летним голкипером на два года. В сезоне-2023/24 Акинфеев провел 27 матчей, в которых 9 раз сыграл на ноль и пропустил 34 мяча.

Источник: https://tass.ru/sport/20933337
Игорь Акинфеев
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Читайте также
Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Суслопаров умер в 2012 году
ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге из-за положения сборной России
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Бывшего хозяина «Сатурна» судят за убийства. При нем футболистов вывозили в лес, на него работал Романцев и за него вступались Семин и Газзаев
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Салтыков: «Общались с Галактионовым, он узнал мое состояние»

«Спартак» в соцсетях объявил об уходе Слишковича, а затем удалил пост