Чалов: «Хочу забивать в каждой игре»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от победы над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

«Я не думаю о споре с Геничем. Хочу забивать в каждой игре. Об этом споре мне напоминают только после игры. У меня не прям супер результативный сезон. Есть моменты, которые не забиваю. Есть над чем работать.

Боялись, что повторится случай с «Нижним». В моменте так показалось. Гол, потом еще возможный пенальти. Было не очень приятно, поэтому получилась нервная концовка", — сказал Чалов.

Генич и Чалов заключили пари на то, что футболист наберет 13 очков по системе «гол+пас» в текущем чемпионате России.

ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.