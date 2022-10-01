Чалов: «Хочу забивать в каждой игре»

1 октября, 19:52
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от победы над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.
«Я не думаю о споре с Геничем. Хочу забивать в каждой игре. Об этом споре мне напоминают только после игры. У меня не прям супер результативный сезон. Есть моменты, которые не забиваю. Есть над чем работать.
Боялись, что повторится случай с «Нижним». В моменте так показалось. Гол, потом еще возможный пенальти. Было не очень приятно, поэтому получилась нервная концовка", — сказал Чалов.
Генич и Чалов заключили пари на то, что футболист наберет 13 очков по системе «гол+пас» в текущем чемпионате России.
ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования