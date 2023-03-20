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Сегодня, 22:09

Чалов поделился эмоциями от победы над «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Я говорил, что игры с «Зенитом» по накалу как Лига чемпионов? Да, можно сказать, что сегодня это ощутил. Классная игра, очень сложная. Победа для нас — это шажок вверх. С 2018 года не обыгрывали «Зенит», но не скажу, что это сильно давило. Хотя, конечно, внутри сидело, что хочется уже победить. Понимали, что серия с «Зенитом» не самая хорошая. Рады, что все получилось. Это заслуженная победа», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

В матче 20-го тура РПЛ Чалов забил победный гол в ворота «Зенита». Это был его 12-й забитый мяч в сезоне чемпионата России.

ЦСКА набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5038513-fyodor-chalov-vnutri-sidelo-chto-hochetsya-uzhe-pobedit-zenit-s-2018-goda-ne-obygryvali-ih.html
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