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Сегодня, 02:36

Чалов: «Ни один человек не смотрит азиатскую Лигу чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

— Ты морально готов к тому, что год назад сыграл свои последние матчи в еврокубках?

— Очень надеюсь, что это не так, — цитирует Sport24 Чалова.

— Ищу того, кто скажет: «Ну нет, мне важно играть, Азия так Азия».

— Нет такого, конечно. Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК.

Там много хороших футболистов. Но никогда не поверю, что азиатская ЛЧ станет интереснее, чем европейская.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Исполком РФС. РФС отложил решение о переходе в АФК из-за позиции попечительского совета
Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-chalov-pro-vozmozhnost-igrat-v-azii-nikomu-eto-neinteresno-ni-odin-chelovek-ne-smotrit-ligu-chempionov-afk
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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