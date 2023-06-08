Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в мае

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком армейцев в мае, сообщает пресс-служба команды.

Форвард получил 35% голосов в голосовании болельщиков. На втором месте — голкипер Игорь Акинфеев с 24% голосов. Третье место у защитника Мойзеса — 11% голосов.

В мае 25-летний Чалов сыграл 5 матчей за ЦСКА, забив 4 гола и отдав 2 результативные передачи.

По итогам сезона армейцы заняли второе место в РПЛ, набрав 58 очков. Чемпионом стал «Зенит» с 70 очками. На третей строчке расположился «Спартак» (54).