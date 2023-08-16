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Сегодня, 09:50

Чалов — об интересе ПАОКа: «Мне Фабрицио Романо не писал в личку»

Микеле Антонов
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над «Сочи» в 4-м туре РПЛ (3:1) в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе греческого ПАОКа.

— Вопрос про ПАОК, Фабрицио Романо писал, что греческий клуб интересуется тобой.

— Я уже отвечал...

— Арсену Захаряну он писал в личку.

— Да.

— А тебе?

— Нет, мне не писал, — сказал Чалов «СЭ».

Ранее сообщалось об интересе к Чалову со стороны «Галатасарая» и «Марселя». Также 28 июня известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что греческий ПАОК сделал предложение армейцам по выкупу футболиста.

Чалов выступает за основную команду ЦСКА с 2016 года. В этом сезоне 25-летний форвард провел 6 матчей в составе армейцев, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Чалов становился лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2018/19.

Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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