Чалов — об интересе ПАОКа: «Мне Фабрицио Романо не писал в личку»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после победы над «Сочи» в 4-м туре РПЛ (3:1) в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе греческого ПАОКа.

— Вопрос про ПАОК, Фабрицио Романо писал, что греческий клуб интересуется тобой.

— Я уже отвечал...

— Арсену Захаряну он писал в личку.

— Да.

— А тебе?

— Нет, мне не писал, — сказал Чалов «СЭ».

Ранее сообщалось об интересе к Чалову со стороны «Галатасарая» и «Марселя». Также 28 июня известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что греческий ПАОК сделал предложение армейцам по выкупу футболиста.

Чалов выступает за основную команду ЦСКА с 2016 года. В этом сезоне 25-летний форвард провел 6 матчей в составе армейцев, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Чалов становился лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2018/19.