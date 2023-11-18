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Сегодня, 11:38

Чалов — об интересе из Европы: «Я об этом ничего не знаю»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Валерий Карпин и Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард сборной России и ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о слухах про переход в европейский клуб.

«Не слежу за новостями о том, что интерес стал ниже. Понятно, что без больших турниров болельщикам не так интересно смотреть. Но думаю они все равно скучают по играм сборной. Была ли летом возможность уехать в Европу? Я об этом ничего не знаю. Это нужно разговаривать с клубом», — сказал Чалов.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам для развития уезжать за границу.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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