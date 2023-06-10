Чалов рассказал, какой турнир для ЦСКА был приоритетным в сезоне-2022/23

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, какой турнир для армейцев был приоритетным в сезоне-2022/23.

«Приоритетного турнира не было. Так как в еврокубках мы не играем, сил хватало и там, и там. Другое дело, что кубковые матчи все равно играешь с особенным настроением. Цена ошибки больше, концентрация выше», — приводит слова Чалова пресс-служба РФС.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.