Чалов — о первой зарплате в ЦСКА: «10 тысяч рублей»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей первой зарплате в клубе.

«10 тысяч рублей. Для 13-летнего пацана неплохие деньги. Но ничего особенного поначалу не покупал. Мне сразу поставили критическое мышление — нужно правильно тратить, нельзя все спустись сразу, а нужно откладывать понемножку», — цитирует Чалова «Комсомольская Правда».

25-летний форвард является воспитанников армейцев. Он дебютировал за родную команду в матче Кубка России против «Енисея» (1:2) в 2016 году.

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 22 матча, забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Он занимает третье место в гонке бомбардиров РПЛ.

Контракт Чалова с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.