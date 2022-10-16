Чалов о ситуации с первым голом ЦСКА в ворота «Спартака»: «В футбол надо играть до конца»

16 октября, 23:33
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своем отношении к эпизоду с первым голом в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).
— Как-то боретесь с реализацией?
— Мы работаем над этим всегда, — ответил Чалов. — Но это психологический момент. У нас были в этой игре стопроцентные моменты?
— Но не только в этом матче.
— С «Динамо» было много моментов. Но не знаю.
— «Спартак» начал игру агрессивно. Красно-белые летели в подкаты чуть ли не прямыми ногами.
— Это дерби. Это нормально.
— После первого гола спорили с Джикией. Что это было?
— До конца не понял. Карраскаль лежал на поле. Они продолжили игру, мы отняли мяч и забили. И игроки «Спартака» говорили, что хотели выбить мяч. Не до конца понял этот эпизод. Но в футбол нужно играть до конца.
— Голевая Облякова — лучшая, которую получали в карьере?
— Да, классная передача. Я побежал на ближнюю, Ваня отдал передачу на дальнюю и я отскочил. Получилось так, как должно было быть.
— Вы — еще один игрок, которого не смог закрыть Денисов.
— Почему? Это не Маслов меня закрывал? А шутка, понял.
— Тематика перед матчем была супергероев. Видели это?
— Да, видел. Классная задумка.
— Считаете себя супергероем?
—Нет.