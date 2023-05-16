Чалов — о своей связке с Обляковым: «В жизни мы тоже хорошие друзья, помогаем друг другу»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением об эффективности его связки с полузащитником Иваном Обляковым.

«Мы уже давно вместе играем, всегда чувствовали друг друга. Даже если посмотреть на тренировки, это тоже просматривается. Просто сейчас это начало получаться и в игре. Пошутили на эту тему после моей голевой передачи Ване в игре с «Торпедо», потому что в каких-то моментах получается так, что я отдаю другим, а не Облякову. Но с «Торпедо» отдал именно ему, поэтому мы рады. В жизни так же друг другу помогаем, мы хорошие друзья», — приводит Sport24 слова Чалова.

В сезоне-2022/23 Чалов забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за ЦСКА во всех турнирах, у Облякова 8 мячей и 8 голевых пасов в 37 играх.