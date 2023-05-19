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Сегодня, 15:23

Чалов рассказал, почему игроки в ЦСКА снова стали краситься в блондинов

Алина Савинова
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Форвард ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос, почему игроки московской команды снова стали красить волосы в белый цвет.

«Почему все в команде снова начали краситься в блондинов? Классно же! Всегда интересно меняться и не бояться этого делать. Как по мне — это кайф», — приводит «Чемпионат» слова Чалова.

На данный момент ЦСКА с 54 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 21 мая армейцы сыграют со «Спартаком» в рамках 28-го тура РПЛ. Начало матча — 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5108125-fyodor-chalov-otvetil-na-vopros-pochemu-igroki-v-cska-snova-stali-krasitsya-v-blondinov.html
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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