Чалов рассказал, за кого будет болеть в матче «Спартака» и «Зенита»

Форвард ЦСКА Федор Чалов после победного матча 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) в интервью Metaratings.ru высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Зенита».

— Будете ли болеть за ничью в матче «Спартака» и «Зенита»?

— Ни за кого, только за Никиту Чернова. Не за «Спартак», а за Никиту Чернова.

Воспитанники ЦСКА Чалов и Чернов вместе выступали за основную команду армейцев.

ЦСКА благодаря победе в Самаре по очкам догнал «Зенит» и «Краснодар» — у трех команд по 17 баллов.

«Спартак» (16 очков) в воскресенье примет «Зенит». Начало матча — в 20:00.