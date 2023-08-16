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Сегодня, 19:12

Чалов — о критике в адрес Заболотного: «В игре с «Сочи» Антон позакрывал рты многим»

Алина Савинова
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Форвард ЦСКА Федор Чалов поддержал партнера по команде Антона Заболотного.

«Критика Заболотного? Антон — суперпрофессионал, который работает изо дня в день. Думаю, в игре с «Сочи» Заба позакрывал рты многим», — цитирует Чалова Sport24.

Ранее в матче 2-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России с «Факелом» (0:2) Заболотный не попал в пустые ворота. Однако в игре против «Сочи» (3:1) в 4-м туре чемпионата России футболист забил гол.

32-летний Заболотный выступает за ЦСКА с 2021 года. В составе московской команды он стал серебряным призером чемпионата России сезона-2022/23, а также обладателем Кубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-568826-dumayu-v-igre-s-sochi-anton-pozakryval-rty-mnogim-chalov-o-kritike-v-adres-zabolotnogo
Антон Заболотный
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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