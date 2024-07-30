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Сегодня, 11:33

Чалов завтра прилетит в Грецию, чтобы завершить переход в ПАОК

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пресс-службе ПАОК рассказали «СЭ», когда нападающий ЦСКА Федор Чалов прилетит в Грецию для завершения перехода в греческий клуб.

«Завтра Чалов прибудет в Салоники, чтобы завершить трансфер», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 11 миллионов евро.

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