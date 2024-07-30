Чалов завтра прилетит в Грецию, чтобы завершить переход в ПАОК

В пресс-службе ПАОК рассказали «СЭ», когда нападающий ЦСКА Федор Чалов прилетит в Грецию для завершения перехода в греческий клуб.

«Завтра Чалов прибудет в Салоники, чтобы завершить трансфер», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 11 миллионов евро.