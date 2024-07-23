Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

23 июля, 23:33

Чанов — о возможном уходе Фернандеса из «Зенита»: «Травма его подкосила»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость о том, что Марио Фернандес может покинуть «Зенит» в конце июля.

«То, что Фернандес ушел, это связано не с его игрой, а с травмой. На его позиции будут играть молодые футболисты. Это уже проблема Фернандеса в том, что он покинет «Зенит». Травма его подкосила», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

Также он ответил на вопрос, считает ли Фернандеса предателем.

«Нет, я бы так не сказал. Конечно, обидно, когда такие игроки переходят в другой клуб. Это профессиональный футбол, к тому же Марио не из России», — добавил Чанов.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. С 2012 по 2022 год он играл за московский ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Чанов
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Российский блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции
Приставы начали процедуру взыскания с Хабиба на сумму 79,4 миллиона рублей
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
«Покушение на Трампа - тупость». Откровения Овечкина
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Семшов: «Марио Фернандес принял неудачное решение вернуться в Россию»
«Рубин» может усилиться капитаном «Партизана»
Андреев назвал маловероятным переход Марио Фернандеса в «Оренбург»
«Спартак» отстранил Соболева от тренировок. Что известно?
Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?
Титов об отстранении Соболева: «Что-то из ряда вон выходящее»
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Семшов: «Марио Фернандес принял неудачное решение вернуться в Россию»
Зазулин — о Глушенкове: «Максиму в «Зените» проще набирать результатные действия, чем в «Локомотиве»
Балахнин выделил двух лучших игроков «Ростова» в матче против ЦСКА
Андреев назвал маловероятным переход Марио Фернандеса в «Оренбург»
Мостовой считает, что Глушенкова рано сравнивать с Малкомом и называть лучшим игроком РПЛ
Радимов: «Динамо» здорово усилилось Луневым, но нужен еще и опорник»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Балахнин выделил двух лучших игроков «Ростова» в матче против ЦСКА

Зазулин — о Глушенкове: «Максиму в «Зените» проще набирать результатные действия, чем в «Локомотиве»