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Сегодня, 13:42

Чанов назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сказал, кто является главным фаворитом в борьбе за второе место.

«Фаворит в борьбе за второе место — ЦСКА. Я болею за этот клуб, и мне бы хотелось, чтобы серебряные медали достались армейцам. Никто не знает, как все сложится в оставшихся турах. Любой команде из трех по силам занять это почетное место. Кто главный конкурент ЦСКА? Я бы поставил на «Ростов». У этой команды хороший тренерский штаб. «Ростов» будет более мотивирован», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

После 25 туров «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На третьем — «Спартак» (49 очков) и опережает ЦСКА на одно очко. Лидирует — «Зенит» (61 очко).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-tsska-favorit-v-bor-be-za-vtoroe-mesto-a-ego-glavny-j-konkurent-rostov/
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