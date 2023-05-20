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Сегодня, 13:28

Чанов назвал Игнашевича квалифицированным тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ.

«Игнашевич всегда отличался характером, это серьезный парень. Очень рад за Сергея. Поздравляю его и «Балтику» с выходом в РПЛ. Это точно команда Игнашевича, он ее собирал. Не удивлен, что его «Балтика» вышла в РПЛ. Сергей всегда хотел доказывать и показывать все на поле. Может ли Игнашевич стать тренером ЦСКА? Не все от нас зависит. Игнашевич — квалифицированный тренер. Почему бы ему и не возглавить ЦСКА? Сергею теперь надо доказывать свою состоятельность в РПЛ», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

19 мая «Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ благодаря ничейному результату в матче «Алании» с «Акроном» (0:0). За 3 тура до конца сезона калиниградцы с 64 очками лидируют в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-ne-udivlen-chto-baltika-ignashevicha-vy-shla-v-rpl-sergej-kvalifitsirovanny-j-trener/
Вячеслав Чанов
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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