Чанов назвал лучшего вратаря сезона-2022/23 в РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов выделил лучших вратарей минувшего сезона.

«Лантратов поднял планку после «Химок», как я и предполагал. В «Локомотиве» он будет еще лучше. Ломаев в «Крыльях Советов», если брать по всему сезону показал уверенную игру. Вратарь воронежского «Факела» ровный сезон провел, несмотря ни на что. Как всегда, я считаю, что лучший вратарь — это Акинфеев», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев провел 28 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 26 мячей и 10 игр отстоял на ноль.

Чемпионом России стал «Зенит», набрав 70 очков. Второе место занял ЦСКА, а тройку лучших замкнул «Спартак».