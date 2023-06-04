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Сегодня, 12:12

Чанов назвал лучшего вратаря сезона-2022/23 в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов выделил лучших вратарей минувшего сезона.

«Лантратов поднял планку после «Химок», как я и предполагал. В «Локомотиве» он будет еще лучше. Ломаев в «Крыльях Советов», если брать по всему сезону показал уверенную игру. Вратарь воронежского «Факела» ровный сезон провел, несмотря ни на что. Как всегда, я считаю, что лучший вратарь — это Акинфеев», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев провел 28 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 26 мячей и 10 игр отстоял на ноль.

Чемпионом России стал «Зенит», набрав 70 очков. Второе место занял ЦСКА, а тройку лучших замкнул «Спартак».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10916597-chanov-nazval-luchshego-vratarya-sezona-2022-23-v-rpl.html
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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