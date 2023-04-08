Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:39

Чанов назвал Сафонова ведущим вратарем России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость о будущем вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Конечно, Сафонов созрел к переходу в другую команду, которая играет в еврокубках. К тому же, он уже выступает за сборную России и считается ведущим вратарем. Для того, чтобы шагать дальше, нужно пробовать себя на более серьезном уровне. Чтобы до конца понять Матвея, нужно увидеть его игру в еврокубках. Сборная России пока участвует только в товарищеских матчах, а клубы в своем соку варятся. Хочется увидеть Сафонова в Европе, это будет шаг вперед», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 26 матчей за «Краснодар».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-safonov-vedushhij-vratar-rossii-on-gotov-k-perehodu-v-komandu-kotoraya-igraet-v-evrokubkah/
Вячеслав Чанов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Урал»: хозяева открыли счет на 4-й минуте

Клотет о победе над «Факелом»: «Торпедо» может играть еще лучше»