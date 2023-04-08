Чанов назвал Сафонова ведущим вратарем России

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость о будущем вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Конечно, Сафонов созрел к переходу в другую команду, которая играет в еврокубках. К тому же, он уже выступает за сборную России и считается ведущим вратарем. Для того, чтобы шагать дальше, нужно пробовать себя на более серьезном уровне. Чтобы до конца понять Матвея, нужно увидеть его игру в еврокубках. Сборная России пока участвует только в товарищеских матчах, а клубы в своем соку варятся. Хочется увидеть Сафонова в Европе, это будет шаг вперед», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 26 матчей за «Краснодар».