Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

Чанов назвал свою тройку лучших вратарей РПЛ в 2024 году

Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии «СЭ» рассказал, кого считает лучшими голкиперами РПЛ в 2024 году.

«В моем понимании это Акинфеев, Максименко и Латышонок. Просто посмотрите по количеству спасений, добытых очков и вратарского искусства. Многие орали: «Когда уже Акинфеев уйдет!?»... А чего ему уходить? В любом клубе тренеры не будут себе в ущерб ставить кого попало. Поэтому, чтобы стать вратарем любого клуба, нужно переиграть и доказать, что ты первый. Пока Игоря не переигрывают.

Максименко — сами видели. В прошлом году нельзя было его в эту тройку добавить, было у него много ошибок. В этом сезоне уже поувереннее. Латышонок мне еще по «Балтике» нравился манерой игры и умением своим», — сказал Чанов «СЭ».

В текущем сезоне 38-летний капитан ЦСКА Игорь Акфинеев провел 17 матчей, в которых он пропустил 14 мячей и 7 раз сыграл на ноль.
26-летний Александр Максименко принял участие в 18 встречах за «Спартак», пропустил 14 мячей и 11 раз оставил ворота «сухими».
На счету Евгения Латышонка 16 игр за «Зенит» во всех турнирах и 9 пропущенных голов, 10 матчей 26-летний вратарь отыграл на ноль.

Александр Абустин

Александр Максименко
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Евгений Латышонок
Читайте также
Что говорят о смерти экс-футболиста сборной России Бугаева в зоне СВО
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Чанов положительно оценил игру Агкацева в текущем сезоне
Газизов — о будущем Пальцева: «Пока тишина»
«Балтика» арендовала вратаря «Пари НН» Кукушкина
Канчесльскис назвал Батракова открытием 2024 года: «Главное, чтобы он держал такой уровней весной»
Корнеев назвал Батракова футболистом-открытием в 2024 году
Ташуев признался, что проведет зимний отпуск в Подмосковье
Сегодня
Вчера
Неделя