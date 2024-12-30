Чанов назвал свою тройку лучших вратарей РПЛ в 2024 году

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии «СЭ» рассказал, кого считает лучшими голкиперами РПЛ в 2024 году.

«В моем понимании это Акинфеев, Максименко и Латышонок. Просто посмотрите по количеству спасений, добытых очков и вратарского искусства. Многие орали: «Когда уже Акинфеев уйдет!?»... А чего ему уходить? В любом клубе тренеры не будут себе в ущерб ставить кого попало. Поэтому, чтобы стать вратарем любого клуба, нужно переиграть и доказать, что ты первый. Пока Игоря не переигрывают.

Максименко — сами видели. В прошлом году нельзя было его в эту тройку добавить, было у него много ошибок. В этом сезоне уже поувереннее. Латышонок мне еще по «Балтике» нравился манерой игры и умением своим», — сказал Чанов «СЭ».

В текущем сезоне 38-летний капитан ЦСКА Игорь Акфинеев провел 17 матчей, в которых он пропустил 14 мячей и 7 раз сыграл на ноль.

26-летний Александр Максименко принял участие в 18 встречах за «Спартак», пропустил 14 мячей и 11 раз оставил ворота «сухими».

На счету Евгения Латышонка 16 игр за «Зенит» во всех турнирах и 9 пропущенных голов, 10 матчей 26-летний вратарь отыграл на ноль.

Александр Абустин