Чанов объяснил, почему исход матча ЦСКА — «Спартак» непредсказуем

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Встреча ЦСКА — «Спартак» — это дерби. Такие матчи никогда никаким законам не подчинялись. Независимо от того, какие места занимают команды, счет в подобных противостояниях непредсказуем», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Игра состоится 25 апреля на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.30 мск.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. ЦСКА находится на шестой строчке с 37 очками.