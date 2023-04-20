Чанов оценил перспективы Сафонова в европейском чемпионате

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.

«Мы, так скажем, Матвей не плохой и перспективный вратарь. Насколько он готов? Это надо проверять. Вот уедет и скажем, а сейчас мы можем только предполагать. На самом деле все решает практика и игры», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

24-летний Сафонов в нынешнем сезоне сыграл 29 игр во всех турнирах, в которых пропустил 41 мяч и оставил свои ворота в неприкосновенности 10 раз. Контракт голкипера с «Краснодаром» истекает летом 2026 года, а трансферная стоимость Сафонова оценивается в 15 миллионов евро.