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Сегодня, 15:03

Чанов оценил роль Акинфеева в победе ЦСКА над «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение об игре голкипера армейцев Игоря Акинфеева в матче с лидером чемпионата РПЛ «Краснодаром».

«Если вратарь сыграл «на ноль», то команда в любом случае заработает очки. Поэтому я согласен с тем, что заслуга Акинфеева в победе ЦСКА над «Краснодаром» велика. Игорь очередной раз доказал всем сомневающимся, что играет на высоком уровне. Еще до матча я считал, что если армейцы забьют и не будут допускать ошибки в центральной зоне, то «Краснодар» может уехать из Москвы без очков. Так и получилось», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

ЦСКА нанес первое поражение «Краснодару» в текущем сезоне РПЛ. Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 28 очками сохраняет лидерство.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/11262359-chanov-ocenil-rol-akinfeeva-v-pobede-cska-nad-krasnodarom.html
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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