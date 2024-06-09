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Сегодня, 00:47

Чанов: «Ошибки Гончаренко с заменами вратарей повлияли на вылет «Урала»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о работе Виктора Гончаренко в «Урале».

«Если бы Гончаренко не менял то одного, то второго вратаря... Первый вратарь команды имеет право на ошибку! Иначе человек будет бояться ошибиться, потому что его заменят. Это недоработка тренерского состава «Урала», что команда недобрала несколько очков. А как же, эти ошибки Гончаренко в том числе повлияли на вылет.

Если он выбрасывает вратаря из-за ошибки и ставит следующего, то как себя чувствует тот игрок? Выходит второй, а он сколько ошибок допускал? То чужому ногами пас отдаст. Но потом убирают и его и возвращаются к первому. Чехарда! Количество ошибок первого вратаря, которые можно терпеть, зависят от тренера", — приводит слова Чанова Legalbet.

В стыковых матчах «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетел из РПЛ в первую лигу.

Источник: https://legalbet.ru/news/chanov-nazval-oshibku-goncharenko-iz-za-kotoroj-ural/
Вячеслав Чанов
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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