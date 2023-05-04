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Сегодня, 22:48

Чанов оценил тренерские качества Слуцкого

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил тренерские качества Леонида Слуцкого. 4 мая российскому специалисту исполнилось 52 года.

«Он завоевал много трофеев — вот вам и ответ. Когда он пришел в ЦСКА, у него был хороший подбор игроков, их надо было всего лишь направить в нужное русло. Его часто упрекают в том, что он не был профессиональным игроком? В современном футболе есть много аналогичных примеров — тот же Моуринью добился больших успехов. Теперь всем необязательно быть профессиональными спортсменами, достаточно при помощи теоретических материалов выучить всю базу. Вратарей теперь вообще тренируют дистанционно», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее он тренировал ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Халл Сити», «Витесс» и сборную России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005111907_chanov_sluckiy_inogda_byil_surovyim_na_trenirovkah
Вячеслав Чанов
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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