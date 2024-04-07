Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:13

Чанов — о Давиле: «Заметно, как он прибавляет с каждым матчем»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру нападающего московской команды Виктора Давилы.

«Давила после паузы стал показывать хороший футбол, осенью он был все-таки не так ярок. Этому есть простое объяснение: прошло время, человек адаптировался в команде, в лиге, в стране, куда он приехал. Это нормальная история, что футболисты проявляют себя только спустя время. Заметно, как он с каждым матчем прибавляет. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе», — цитирует Чанова Legalbet.

Давила выступает за ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за армейцев 20 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
0
Читайте также
Подоляка назвал олимпийского чемпиона Садулаева униженкой
Португалец Аморим может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа
В ВСУ сообщили о пожаре в Одессе после взрывов
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Угаров: «Балтика» не справится с напором «Зенита»
«Быкам» повезло, что не было Гоцука. Но победу над клубом, который в Нижнем обыгрывал только «Зенит», нужно ценить
РПЛ: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика». Расписание и результаты матчей 23-го тура
«Динамо» — «Спартак»: во сколько начало и где покажут трансляцию матча РПЛ
«Динамо» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча
«Зенит» — «Балтика». Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Угаров: «Балтика» не справится с напором «Зенита»