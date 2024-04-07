Чанов — о Давиле: «Заметно, как он прибавляет с каждым матчем»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру нападающего московской команды Виктора Давилы.

«Давила после паузы стал показывать хороший футбол, осенью он был все-таки не так ярок. Этому есть простое объяснение: прошло время, человек адаптировался в команде, в лиге, в стране, куда он приехал. Это нормальная история, что футболисты проявляют себя только спустя время. Заметно, как он с каждым матчем прибавляет. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе», — цитирует Чанова Legalbet.

Давила выступает за ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за армейцев 20 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.