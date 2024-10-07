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Сегодня, 12:50

Чанов отметил высокую реализацию моментов у ЦСКА в матче с «Динамо»

Руслан Минаев
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) в 11-м туре РПЛ.

«ЦСКА и «Динамо» не всегда думают об обороне, — цитирует Чанова «РБ Спорт». — Перед матчем я отмечал, что, если армейцы реализуют все свои моменты, они обязаны будут выиграть. Так и получилось. Забей в первом тайме все моменты, для ЦСКА этот матч сложился бы очень легко. Боялся, что сработает футбольный закон: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Очень рад, что ЦСКА в конце матча дожал. Армейцы в этом матче были сильнее. ЦСКА должен бороться за самые высокие места, если будет реализовывать свои моменты».

Команда Марко Николича поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Динамо» опустилось на пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Чанов
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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