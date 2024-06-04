Чанов: «Не скажешь, что Федотов — это провал, но ЦСКА потерял лидирующие позиции»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера армейского клуба.

«Двоякое ощущение, честно говоря. Тут и не скажешь, что Федотов — это провал. С другой стороны, ЦСКА все-таки потерял свои лидирующие позиции. Здесь надо находиться в гуще событий. Во-первых, мы не знаем, были ли выполнены его селекционные условия, или нет. Если они были выполнены, то тут тренер виноват.

Ну раз это — решение руководства клуба, значит, есть для этого основания. Единственное, что, конечно, ЦСКА не может находиться на шестом месте. Мы попривыкли видеть их в верхней части таблицы", — сказал Чанов Vprognoze.ru.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.